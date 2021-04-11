Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kraliçe, hayatı boyunca çoğu hediye olmak üzere 30’dan fazla köpek besledi. Vulcan isimli köpeği geçen sene ölünce Elizabeth, bir daha yeni köpek edinmemeye karar vermişti. Bu karar, cuma günü ölen kocası Prens Philip sene başında hastalanıncaya kadar sürdü. Philip, aylarca hastanede kalıp kalp ameliyatı olunca Kraliçe, kendisine hediye edilen iki köpeği beslemeye başladı. Yavruyken aldığı, Fergus ve Muick adlarındaki köpeklere çok alışan Kraliçe devamlı onlarla ilgileniyordu. Arkadaşları, kocasını kaybettikten sonra Kraliçe’nin kendisini büsbütün köpeklerine verdiğini söylediler. Bir kaynak, "Kraliçe geçen yılın sonunda sadece bir köpeğiyle kalmıştı. Daha fazlasını almamaya karar vermişti çünkü yaşına göre bunun pek de adil olmadığını düşünüyordu. Ama hiç olmaması düşünülemezdi. Londra Kulesi'nde hiç kuzgun olmaması gibi. Yeni yavru köpekleri çok sevdi. Bunlar, zor günlerinde kraliçeye teselli oldu” dedi.