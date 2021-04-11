Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bridges, Shannon Courtenay ile İngiltere’de dünya şampiyonluğu maçına çıktı. Kıran kırana geçen ve 10 raund süren maçın sonunda Bridgey’in eski halinden eser kalmamıştı. Maça iyi başlayan Bridgey’in, maçın sonlarına doğru aldığı yumrukla gözü şişti. Sekizinci raunda neredeyse kapanmış gözüyle çıkan ve seyircileri hayretler içinde bırakan Bridgey, buna rağmen 10 raundu tamamlamayı başardı. Courtenay, oy birliğiyle maçın galibi ilan edildi. Maçla birlikte meşhur imajını da kaybeden Bridgey, azmiyle takdir topladı.