Bridges, Shannon Courtenay ile İngiltere’de dünya şampiyonluğu maçına çıktı. Kıran kırana geçen ve 10 raund süren maçın sonunda Bridgey’in eski halinden eser kalmamıştı. Maça iyi başlayan Bridgey’in, maçın sonlarına doğru aldığı yumrukla gözü şişti. Sekizinci raunda neredeyse kapanmış gözüyle çıkan ve seyircileri hayretler içinde bırakan Bridgey, buna rağmen 10 raundu tamamlamayı başardı. Courtenay, oy birliğiyle maçın galibi ilan edildi. Maçla birlikte meşhur imajını da kaybeden Bridgey, azmiyle takdir topladı.
“Sarışın Bomba” 10 raund sonunda tanınmaz hale geldi
11.04.2021 - 15:00 | Son Güncelleme: 11.04.2021 - 15:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avustralya’da kadın boksör Ebanie Bridges, tarzından dolayı “Sarışın Bomba” olarak adlandırılıyor.
Etiketler : kadın boksör Ebanie Bridges,boksör,
781784 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/781784.aspx
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