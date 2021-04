Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Karadeniz’de artan hareketlilik ve yapılan açıklamalarla tansiyonun yükseldiği Ukrayna-Donbass krizi her geçen saat yeni bir boyut kazanıyor. Karadeniz’de NATO, hava ve kara etkinliğini önemli oranda artırırken Avrupa’da konuşlu 72 bin askere de 'her türlü senaryoya karşı hazır olun' emri verildi. On yıldır Ukrayna'da yaşayan Azerbaycan eski Jandarma Genel Komutanı Fehmin Hacıyev ile konuştuk. Hacıyev, NATO’nun 8 Nisan'da yaptığı toplantıda bir dizi kritik karar alındığını belirtti ve Rusya’nın kendi askeri ile Donbass ya da Luganski’ye saldırması durumunda NATO güçlerinin doğrudan harekete geçirileceğini söyledi. Fehmin Hacıyev, bu senaryonun büyük çaplı savaş demek olduğunu ve NATO üst düzey temsilcilerinin Ukrayna yöneticileri arasında yoğun görüşme trafiğinin yaşandığını ifade etti.

SİHA KORKUSU VAR

Rusya karşıtı blokta ve NATO’da öncelikli savaş stratejisinin Rusya’nın uzun menzilli füzelerini engellemek olduğunu kaydeden Hacıyev şunları söyledi: 2014 yılından bu yana Ukrayna ordusu çok büyük mesafe katetti. Şu an Avrupa’nın en büyük orduları arasında. Alan savaşı yaşanırsa Rusya için Ukrayna topraklarına girmek hiç kolay olmayacak. Ciddi hazırlık yaptılar. Moskova’da en büyük korku Türk SİHA’ları. Karabağ sonrası tüm Rus uzmanlar Türk SİHA’larının savaş doktrinini değiştirdiğini ve 3 farklı cephede Rus teknolojisini yendiğini söylüyor. Şu ana dek Ukrayna hükûmeti Türkiye’den 6 SİHA aldı ancak bu sayı artabilir. Zelenskiy’in Donbass cephesini ziyaretinin birkaç saat sonra Türkiye’ye gitmesi çok önemli mesajlar içeriyor. Üstelik Zelenskiy’in Erdoğan’la bu 4. görüşmesi. Rus savaş teknolojisi özellikle Karabağ’da Türk silahları ve yeni nesil savaş stratejisi karşısında mağlup oldu. Rusya ciddi manada korkuyor. Putin’in Erdoğan’la görüşmesi ve sürece ilişkin yaptığı konuşma da bu endişeleri yeterince açıklıyor.

TARİHÎ KIRILMA YAŞANABİLİR

Türkiye’nin Ukrayna krizinden anahtar ülke niteliği taşıdığını ve Ankara’nın tavrının NATO için olduğu kadar Mosokova için de hayati önem taşıdığını ifade eden Fehmin Hacıyev "Rus yayılmacılığı açısından Ukrayna devam ya da tamam noktasında. Ukrayna yeniden SSCB günlerine dönmek istemiyor. Ukrayna krizi her hâlükârda tarihî olaylara gebe ve burada tarihî kırılmaya şahitlik edebiliriz’’ dedi.

DONBASS'TA KEŞİF UÇUŞU

Ukrayna’nın Türkiye’den satın aldığı Bayraktar TB2 tipi insansız hava araçları (İHA), Donbass bölgesinde göründü. Ukrayna askerî portali tarafından yapılan açıklamalarda, Bayraktar TB2’nin ülkenin güneyinden havalanarak doğuda yer alan Donbass bölgesine doğru Herson, Zaporoji, Dnepropetrovsk, Harkov ve Donetsk şehirleri üzerinde keşif uçuşu yaptığı belirtildi.

BUNUN BİR BEDELİ OLUR!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerikan NBC kanalına verdiği ropörtajda, Rusya-Ukrayna ve Çin-Tayvan gerilimi ile ilgili tehdit dolu ifadeler kullandı.

Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması sebebiyle "gerçek endişeleri" olduğunun altını çizen Blinken, "Ukrayna sınırında, Rusya'nın ilk işgal yaptığı zaman olan 2014'ten bu yana görülen en fazla asker yığınağı var. Bu sebeple de Avrupa'daki ortaklarımız ve müttefiklerimizle yakın temas ve iş birliği hâlindeyiz. Başkan Joe Biden bu konuda net. Rusya, pervasız ya da saldırgan bir şekilde hareket ederse bunun bedeli ve sonucu olur" dedi.

Çin-Tayvan gerilimi hakkında da konuşan ABD’li Bakan, “Size söyleyebileceğim tek şey, Tayvan'ın kendisini savunabilmesi konusunda ciddi bir taahhüdümüz olduğudur. Batı Pasifik'te barış ve güvenliğe ciddi bir bağlılığımız var. Bu taahhütlerin arkasındayız. Bu bağlamda, herkesin bu statükoyu zorla değiştirmeye çalışması ciddi bir hata olur" ifadelerini kullandı.