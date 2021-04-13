Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölge basınındaki habere göre, Bago Üniversitesi Öğrenci Birliğinin Facebook sayfasından yapılan paylaşımda, ordunun 9 Nisan Cuma günü Bago kentinde hayatını kaybeden göstericilerin ailelerinden cenazeler karşılığında 85 dolar istediği iddia edildi. Myanmar ordusunun, Bago’da düzenlenen protestolara silahlı müdahalesi sonucu en az 80 sivil hayatını kaybetmişti. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesinde ölenlerin sayısı 706’ya yükselirken, 3 bin 59 kişi de gözaltında tutuluyor. Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat’ta yönetime el koymuştu.