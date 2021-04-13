Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından Amerika Birleşik Devletleri’ne Patriot çağrısı yapıldı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, ABD’nin ürettiği patriot füzelerinin Ukrayna’da olması gerektiğini söyledi. Yermak açıklamasında, "Ukrayna, Rusya karşısında sadece kendisinin değil Batı’nın da güvenliğini sağlıyor. Peki ABD patriot füzelerini nereye konuşlandırıyor? En yakın yer Polonya’da var ancak Ukrayna’da da olmalı” ifadelerini kullandı.
Ukrayna'dan ABD'ye: Patriot füzeleri Ukrayna'da olmalı
13.04.2021 - 17:27 | Son Güncelleme: 13.04.2021 - 17:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, ABD’nin ürettiği patriot füzelerinin Ukrayna’da olması gerektiğini söyledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ukrayna,ABD,
782386 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/782386.aspx
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