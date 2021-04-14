Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

ABD’nin Florida eyaletinde Luba Bozanich isimli kadın, siyahi Müslüman çiftin Fort Lauderdale’deki mağazada kendisini maske takması için uyarması üzerine küplere bindi. Müslümanlar ve siyahilere karşı daha önceden nefretle dolu olduğu görülen kadın, Nahla Ebaid ve kocası Tamir Elhadad’a tükürdü, galiz küfürler etti, ırkçı ifadeler kullandı. Bununla da yetinmeyen kadın, ortada herhangi bir tehdit söz konusu olmamasına rağmen “Beni tehdit ediyorlar” diyerek polisi aradı. Olay, çift tarafından baştan sona filme alınırken gelen polis, Bozanich’i gözaltına aldı. Çiftin şikayetçi olmaması üzerine kadın serbest bırakıldı.