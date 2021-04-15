Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avustralya’da Cody Love (24), dalış yapmak üzere teknesini Büyük Set Resifi’nde demirlemek istedi. Çapa halatı, pervanenin etrafına dolandı ve tekne bir anda devrilerek battı. Genç dalgıç da köpek balıklarının bulunduğu sularda mahsur kaldı. Dalgıç kıyafetleri içindeki adam, öncelikle tekneden dökülerek su yüzeyinde dolaşan malzemeleri topladı. Güvenlik malzemelerinin bulunduğu kutunun teknede kaldığını fark eden dalgıç, dalarak kutuyu çıkardı. Kurtarmaları için iki kere kutudaki işaret fişeklerini ateşleyen adam, bölgeden geçen gemilerin ve helikopterin dikkatini çekemedi. Tecrübeli dalgıç, bunun üzerine EPIRB (Acil Durum Konum Gösterici Telsiz Vericileri) denilen cihazı kullandı. Cihazla gönderilen sinyalin fark edilmesi üzerine bir helikopter gelerek toplam üç saat boyunca denizde kalan Love’ı kurtardı.