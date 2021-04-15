Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nkengasong, haftalık çevrim içi basın toplantısında, aşılamanın hemen hemen tüm ülkelerde başladığını ancak Hindistan Serum Enstitüsüne getirilen ihraç izni yüzünden ikinci doz AstraZeneza aşılarının ne zaman teslim edileceğini bilemediklerini belirtti.

Hindistan'ın kendi ülkesindeki Covid-19 vakalarındaki artıştan ötürü bu kararı aldığını belirten Nkengasong, "Eğer Afrika'dan ya da dünyadan daha önce kendi insanlarını aşılamayı bitirirseniz, kendinize adil şekilde davranmamış olursunuz çünkü yeni varyantlar ortaya çıkar ve sizin aşılama programınızı baltalar." ifadesini kullandı.

Nkengasong, ikinci dozların varışındaki belirsizliğin "çok riskli" olduğunu belirterek, bazı ülkelerin ilk dozların hepsini halihazırda bitirdiğine dikkati çekti.

Yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da şimdiye kadar sadece 14 milyon doz aşı yapıldı.

Kıtaya gelen aşıların çoğunu Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programının (COVAX) gönderdiği AstraZeneca aşıları oluşturuyor.

Afrika Birliği, son olarak Johnson & Johnson'la anlaşma yapsa da bu aşıların aylar sonra teslim edilmesi planlanıyor.

Yaklaşık 4,4 milyon Covid-19 vakasının görüldüğü kıtada hayatını kaybedenlerin sayısı 117 bini aşmış durumda.