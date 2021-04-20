Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Texas eyaletinde ağaca çarparak alev alan ve içindeki iki kişiyle birlikte kül olan Tesla araç, gözleri bu firmanın sürücüsüz araçlarına çevirdi. Tesla CEO'su Elon Musk, kaza sırasında otomatik pilotun devrede olmadığını söyledi. Şirket, otopilot sisteminin direksiyonda bir el olmadığını keşfedeceğini ve devreye girmeyeceğini savunuyor. Sosyal medya kullanıcıları ise direksiyon koltuğunda birinin olmadığını aracın ancak 2 dakikada fark ettiğini, bundan sonra da aracın otomatik olarak durmasının ancak 40 saniyede mümkün olduğunu ifade ettiler.

Kullanıcılar ayrıca sistemin kolayca aldatılabileceğini gösteren videolar yayımladı. Kimileri portakal, kimileri de pet şişe kullanarak direksiyonu sanki biri tutmuş gibi gösterebildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Direksiyon koltuğunun boş olduğu 2019 Tesla Model S araç, cumartesi günü önde bir yolcu, arkada aracın sahibi ile seyahat ederken virajı alamayıp yoldan çıktı ve ağaca çarptı. Çarpma sonrası aracın bataryası alev aldı ve yangın bir anda tüm aracı kapladı. İtfaiyenin yangını söndürememesi üzerine polis, Tesla’yı arayarak nasıl söndürülebileceği konusunda bilgi almaya çalıştı. Araçtakiler, yakınlarının gözleri önünde yanarken yangın ancak 4 saat sonra söndürebildi. Kazanın ardından Tesla hisselerinde yüzde 3,3 düşüş meydana geldi, Elon Musk 5,6 milyar dolar kaybetti.