Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karnındaki şişlikten büyük bir avı mideye indirdiği anlaşılan erkek aslan göletten kana kana su içiyordu. Suda aniden bir kaplumbağa belirdi ve üzerine üzerine giderek aslanı kovdu. Kaplumbağa daha sonra da su içen dişi aslanın üzerine gitti. Kaplumbağanın cesareti, görenleri hayretler içinde bıraktı. İlginç olayın videosunu çeken tur rehberi Reggi Barreto (30), “Aslanlar bir zebra avlamışlardı. Susayarak gölete gideceklerini biliyordum. Hemen pusuya yatıp sudaki yansımasıyla olayı filme almak istedim. Bundan sonrası ise sürpriz oldu. Bir su kaplumbağası aslanların burnunun dibine kadar ilerledi. Şimdiye kadar hiç böyle bir şey görmemiştim. Göründüğü kadarıyla kaplumbağayı aslanları kovmak yerine ağızlarında zebradan bulaşan kan ilgilendiriyordu” dedi.