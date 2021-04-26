Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oscar Ödülleri sahiplerini bulurken, "Nomadland" filmi ile "En İyi Kadın Oyuncu" seçilen Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu Frances McDormand, ödülünü almak üzere sahneye davet edildi. Kısa bir teşekkür konuşması yapan McDormand, sözlerini “Bu ödülü kurdumuza veriyoruz” diyerek tamamladı ve kurt gibi ulumaya başladı. Törenin yapıldığı Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu ve Union Garı’ndaki katılımcılar buna anlam veremedi ve şaşkınlık yaşadı. Daha sonra bunun, filmde ses mikseri görevinde bulunan ve geçtiğimiz ay 35 yaşında intihar eden Michael Wolf Snyder’in hatırası için yapıldığı anlaşıldı. Wolf İngilizce’de “kurt” anlamına geliyor. Bu, McDormand’ın ikinci En İyi Kadın Oyuncu Oscar ödülü oldu. Oyuncu, 1996 yılında Coen Kardeşlerin Fargo filminde canlandırdığı hamile polis memuru Marge Gunderson rolüyle bu ödüle layık görülmüştü.