Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Danimarka Mülteci Konseyinin Aralık 2019’da, Şam ve kırsalından Danimarka’ya iltica eden üç kadının “7.3 Geçici Sığınmacı Statüsü Kanunu”na bağlı olarak oturum izinlerini iptal etmesinin ardından süreci hızlandıran Danimarka Göç İdaresi, söz konusu kanun uyarınca iltica talepleri kabul edilerek geçici oturum izni verilen sığınmacıların izinlerini iptal etmeye ya da iptal etme amacıyla mülakata çağırmaya başladı. Avrupa Birliği'nin (AB) İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, Danimarka'nın kararına tepki gösterdi. Johansson, “AB'nin iltica müktesebatına Danimarka katılmadı ve buna uymakla yükümlü değil. Ancak bence hiç kimse Suriye’ye zorla geri gönderilmemeli” dedi