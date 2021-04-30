Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK yandaşlarının defalarca saldırılarına maruz kalan ve yıllardır yaşadığı evi terk etmek zorunda kalan İTT Başkanı Şeref Yıldız, dün yaşanan olaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yıldız, "İTT posta kutusuna dün saat 13.30-14.00 arası bomba koydular. Kutunun kapağı açık olduğu için durumu fark ettim. Hemen polisi aradım." dedi.

Polisin bombanın gerçek olduğunu kendisine söylediğini aktaran Yıldız, "Polis, olayı çok ciddiye aldı. Hemen bölge kordon altına alındı ve tahliye başladı. Hatta kasabaya giriş ve çıkışlar kapatıldı. Bizi de binanın dışına çıkardılar." diye konuştu.

"İsviçre'ye "sorumluları bulun" çağrısı

Yıldız, dün 16.00-20.00 arası 4 saat polise detaylı ifade verdiğini belirterek, "İsviçreli yetkililere sorumluların bir an evvel bulunması ve hukuk önünde hesap vermesi çağrısında bulunuyorum. Tehditlerden dolayı Basel'de yıllardır yaşadığım evimden ayrılmak zorunda kalmıştım. Şimdi yaşadığım ikametgahı gizli tutuyoruz, polis de kayıtlara geçirmedi." ifadelerini kullandı.

İTT Başkanı Yıldız, İsviçre'deki Türk toplumunun menfaatleri için bildikleri doğrulardan taviz vermeden çalışmalarına devam edeceklerinin altını çizerek, "Burada Türk toplumu olarak barış ve huzur içinde yaşıyoruz. Türklerin İsviçre'ye entegrasyonu için öncülük yapıyoruz. Bu tür tehditler bizi mücadelemizden döndüremeyecek." şeklinde konuştu.

Bombanın tahrip gücünün henüz belirlenemediğini ifade eden Yıldız, bombanın İsviçre polisi tarafından incelendiğini ve soruşturmanın devam ettiğini sözlerine ekledi.

PKK yandaşlarının Türklere yönelik saldırıları arttı

Terör örgütü PKK yandaşları, son aylarda İsviçre'deki Türk iş yerlerine ve kuruluşlarına yönelik saldırılar düzenlemişti.

Yıldız'ın evi, 17 Mart'ta terör örgütü PKK yandaşlarınca son iki yılda 5'inci kez saldırıya uğramıştı.

İTT Başkanı Yıldız, çocuklarının artan saldırılardan tedirgin olması nedeniyle 18 yıldır ofisinin de yer aldığı evden çıkmak zorunda kalmıştı.

Öte yandan, İTT merkez binasının posta kutusunda bulunan bombanın PKK yandaşları tarafından yerleştirildiği üzerinde duruluyor.