Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

İngiltere’de spor kulüpleri ve sporcular, ırkçılık ve nefret söylemlerine karşı sosyal medyada üç günlüğüne boykot başlattı. Barcelona’nın yıldız futbolcusu Lionel Messi de boykota katıldı. Instagram'da 200 milyon takipçisi olan Messi, boykotu desteklediğini ifade etti ve “Sosyal medyadaki tacizleri durdurmak için sesimizi yükseltelim” çağrısında bulundu. Instagram’ı içinde barındıran Facebook, sosyal medyadaki tacizlere sesiz kalmakla suçlanıyor. İngiltere’de Premier League’de siyahi bir futbolcuya sosyal medyada maymun imojileri gönderilerek hakaretler edilmişti. Kulübü, konu hakkında başvuruda bulunmuş ama Facebook, bunun şirket kurallarını ihlal etmediğini açıklamıştı. Messi, Instagram’daki 200.000 takipçisini, konu hakkında harekete geçmeleri için sosyal medya kuruluşlarını sıkıştırmalarını istedi.