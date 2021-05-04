Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski ve yeni halinin fotoğraflarını yan yana Instagram’da 16,3 milyon takipçisiyle paylaşan Wahlberg, geçirdiği dönüşümle takipçilerini şoke etti. Daha önce kaslıyken şimdi göbekli bir görünüm kazanan 49 yaşındaki aktör, “Üç haftada bu hale geldim.” ifadesini kullandı. Wahlberg, yıllar süren sıkı diyetten sonra ne görürse yiyerek kilo aldığını ifade etti.

Daha önce Köstebek ve Dövüşçü filmlerindeki performansıyla Oscar'a aday gösterilen Wahlberg, güne gece 2.30’da başlayıp gün boyu spor yapmasıyla tanınıyordu.