Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkezi Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da olan Pandora'dan yapılan açıklamada, şirketin ilk kez yapay ortamda üretilen elmaslardan oluşan bir koleksiyonu satışa sunduğu belirtilerek, takılarda bundan sonra madenlerden çıkarılan elmaslara yer verilmeyeceği bildirildi.

Açıklamada, şirketin elmas piyasasını dönüştürmeyi, ürünü sürdürülebilir ve herkesin ulaşabileceği bir hale getirmeyi hedeflediği kaydedildi.

Elmas piyasasında yapay elmasın payının arttığı belirtilen açıklamada, yapay elmasın, elmasta aranan "4 C kriterine (kesim, renk, netlik ve karat)" birebir uyduğu aktarıldı.

Şirket, geçen yıl ürünlerinde madenlerden çıkarılan yaklaşık 50 bin parça saf elmas kullanmıştı.

Elmas piyasasının merkezi olarak bilinen Belçika'nın Antwerp kentindeki Dünya Elmas Merkezi'nin verilerine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl küresel elmas talebi yüzde 15 düştü.

Elmas madenciliği, Afrika ülkelerinde yıllardır süren iç savaşların başlıca nedenlerinden biri olarak görülürken, Afrika ülkelerinde elmas madenlerindeki insani olmayan çalışma koşulları ve çocuk işçilerin çalıştırılması konusu da giderek tüketiciler tarafından daha fazla sorgulanıyor.