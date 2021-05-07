Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bebekler yarım ila bir kilo ağırlıklarında dünyaya gelmişti. Ultrasonlarda yedi bebek görünüyordu. Fas’ın Kazablanka şehrindeki doğumun gerçekleştiği Ain Borja kliniğinin yöneticisi Profesör Youssef Alaoui, dokuz bebek doğumunun “son derece nadir” bir vaka olduğunu söylemişti. Doğumda 10’u doktor 25 sağlık görevlisi yer almıştı. Bebeklerin babası Mali’de bulunuyor. Mali Sağlık Bakanı Fanta Siby, şiddetli kanaması olan ve kan nakli yapılan annenin sağlığının iyiye gittiğini, birkaç hafta içinde memleketine gönderileceğini açıkladı.

Dokuz bebek de hayatta kalırsa bu, dünyada bir ilk olacak. Rekor, 2009’da hayatta kalan sekiz bebekle Nadya Suleman’da.