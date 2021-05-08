Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

10. Çin Çiçek Sergisi, Şanghay şehrindeki Chongming Adası’nda bulunan “The Century Pavilion” isimli fuar alanında yapılacak. Fuar alanının dışının dekorasyonu tamamlandı. Devlete ait Chinadaily.com.cn sitesinin haberine göre alana son çiçekler perşembe günü yerleştirildi. Çatıya 680.000 çiçek ekildi. Çatıda daha çok kırmızı begonyalar kullanıldı. Bu çiçekler fuar sırasında ziyaretçilere gösterilecek. Fuar alanı yukarıdan bakıldığında dev bir kelebeği andırıyor. 10 kilometrekarelik alanda yapılacak sergi, 21 Mayıs’ta başlayacak, 2 Temmuz’a kadar sürecek.