Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail güçleri, 7 Mayıs'ta yatsı namazı sırasında Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. Bölgede tansiyonu artıran saldırıda 205 Filistinli yaralandı. İsrail, bu sabah da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırdı. Bu olayda da 331 kişi yaralandı. Bununla da yetinmeyen zalimler, savaş uçaklarıyla Gazze Şeridi’ne bomba yağdırdı, 3’ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti. Ezelden beri bu zulme karşı dik duran Türkiye, yine tek ses oldu. Yurdun dört bir yanında İsrail karşıtı eylemler gerçekleştirildi.

"BU BİR SOYKIRIM SUÇU"

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İZTOK) üyesi dernek ve vakıflar, İsrail’i kınadı. Grup adına açıklamayı okuyan İZTOK Dönem Başkanı Ali Mamak “"Uluslararası hukuk, kamuoyu, sivil toplum örgütleri, insan hakları örgütleri, barış örgütleri, siyasal kurumlar İsrail'in bu şımarık, işgalci ve kural tanımaz tavrına karşı bir an önce bir araya gelmeli ve elini taşın altına koymalıdır. Bu kurumlar İsrail'in tavrına karşı sessizliğini koruduğu müddetçe bu saldırılar devam edecek, Filistin'de barıştan ve uzlaşıdan söz etmek mümkün olmayacaktır. Geçmişin acılarını Müslümanlar üzerinden ödetmeye çalışan İsrail, Filistin toplumunun varlığını hiçe saymakta ve kurulduğu günden itibaren sistematik biçimde işgal ve soykırım suçları işlemektedir” dedi.

"İNCİRLİK ÜSSÜ'NE YÜRÜDÜLER"

İsrail güvenlik güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinli cemaate saldırması, Adana’nın İncirlik Mahallesi’nde protesto edildi. Adana’da da Gökkuşağı Yardım ve Dayanışma Derneği üyeleri ABD’nin İncirlik Üssü’ne yürüyüp İsrail aleyhine sloganlar attı.

"TÜRKİYE AYAĞA KALKIYOR"

Bursa’da Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda 200 kişilik bir gösteri düzenledi. Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi Gökhan Yünkül “ilistin’de işgal, zulüm var. Ama buna karşı direnişte var. Direniş varsa umut da vardır. Filistinli kardeşlerimiz direniyor, Filistinli kardeşlerimiz ayağa kalkıyor. Bütün Müslümanlara ve onurlu insanlara ayağa kalkın diyor. Bizler de ayağa kalkıyoruz. Bursa’dan, İstanbul’dan, Diyarbakır’dan, Türkiye’nin her yerinden ayağa kalkıyoruz. Ayağa kalkıyoruz ve onların bu güç gösterisinden korkmadığımızı haykırıyoruz” diye konuştu.

Öte yandan 81 ilde benzer eylemler gerçekleşti.