Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'da 20 emekli general, emekli ve muvazzaf 100 kadar subay ile binden fazla asker, Valeurs Actuelles dergisinin sitesinde 21 Nisan'da bir bildiri yayımladı. Bildiride, ülkede büyüyen bir kaos olduğu iddia edildi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a bu kaosu engellemezse iç savaş çıkacağı ve ölümlerden sorumlu olacağı uyarısında bulunuldu. Savaşı ise Müslümanlar ile banliyöde yaşayanların çıkaracağı ileri sürüldü.

Askerlerin bu islamafobik bildirisine Fransa Savunma Bakanı Florence Parly'den cevap geldi. Parly, askerlerin adlarını paylaşmadan yayımladıkları ikinci iç savaş uyarılı mektubu büyük bir siyasi oyun olarak değerlendirdi. Bakan Parly, bildirinin aşırı sağın retoriğini, referanslarını, tonunu hatta kelimelerini kullandığını belirterek, "(Bu), büyük bir siyasi komplo." dedi.

"ORDUYU BÖYLE KORKAKLARDAN ARINDIRACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Gerard Darmanin de okumadığını belirttiği mektubu yayımlayanların anonim kalma tercihine dikkati çekerek "Şimdi bu cesaret midir?" ifadesini kullandı.

Bildirinin yerel seçimlerden birkaç hafta, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turundan birkaç ay önce yayımlandığına işaret eden Darmanin, mektubun aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin seçimi kazanmasını isteyen radikallerin işi olabileceğini söyledi.

Fransa’da muhalefetin sol kanadındaki Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) lideri Jean Luc Melenchon ise mektubu anonim olarak imzalayan muvazzaf askerlerin "sahte ve korkak" oldukları yorumunu yaptı.

Melenchon, eğer cumhurbaşkanı seçilirse orduyu bu sahte askerlerden arındıracağını söyledi.

Fransa Genelkurmay Başkanlığının, imzalayanların bilinmemesi nedeniyle mektubu yayımlayan askeri grubun varlığı hakkında ciddi şüpheleri bulunduğu belirtiliyor.