Kassam'dan yapılan yazılı açıklamada, yüksek tahrip gücüne sahip başlıkları bulunan A120 roketlerinin 120 kilometre menzilli olduğu kaydedildi. Bu türden roketlerin hizmete sokulduğunun ilk kez duyurulduğuna dikkat çekilen açıklamada, roketin ismindeki A harfinin 2014'teki savaş sırasında suikasta kurban giden Komutan Raid el-Attar'ın adından geldiği vurgulandı.
Öte yandan El-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beytül Makdis'teki murabıtlara Mecid-i Aksa'nın içinde güvende ve rahat olmalarını söylüyoruz bilsinler ki arkalarında teyakkuz durumunda tetiğe basan bir direniş var" ifadelerini kullandı.