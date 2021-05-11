Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kassam'dan yapılan yazılı açıklamada, yüksek tahrip gücüne sahip başlıkları bulunan A120 roketlerinin 120 kilometre menzilli olduğu kaydedildi. Bu türden roketlerin hizmete sokulduğunun ilk kez duyurulduğuna dikkat çekilen açıklamada, roketin ismindeki A harfinin 2014'teki savaş sırasında suikasta kurban giden Komutan Raid el-Attar'ın adından geldiği vurgulandı.

Öte yandan El-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beytül Makdis'teki murabıtlara Mecid-i Aksa'nın içinde güvende ve rahat olmalarını söylüyoruz bilsinler ki arkalarında teyakkuz durumunda tetiğe basan bir direniş var" ifadelerini kullandı.