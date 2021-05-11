Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail makamlarının yaptığı açıklamada, Gazze'den atılan roketler sebebiyle 6 İsraillinin yaralandığı, yaralıların ikisinin durumunun "orta", dördünün durumunun ise "hafif" olduğu belirtildi.

İSRAİL'E MİSİLLEME

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada da Askalan kentine "büyük bir roket saldırısı düzenlendiği" kaydedildi.

Açıklamada, bunun İsrail'in Gazze'nin batısındaki bir evi hedef aldığı ve engelli 1 Filistinliyle 3 sivilin şehit olduğu son saldırıya karşılık düzenlendiği belirtildi.

İsrail sivillere saldırdı! Gazze Şeridi'nden Kudüs’e 7 roket atıldı İsrail, Gazze şeridine hava saldırısı düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 9'u çocuk olmak üzere 21'e yükseldiğini, 65 kişinin de yaralandığını açıkladı.

"DEVAM EDERSE ASKALAN'I CEHENNEME ÇEVİRECEĞİZ"

Açıklamada ayrıca "Eğer düşman, güvenli sivil evleri hedef almaya devam ederse Askalan'ı cehenneme çevireceğiz." ifadelerine yer verildi.

Kassam Tugayları, daha önce yaptığı açıklamada, 120 kilometre menzilli A120 model yeni bir rokete sahip olduğunu belirterek, 10 Mayıs akşamı Kudüs'e yönelik düzenlenen saldırının A120 model roketleriyle gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

İsrail, Gazze'yi vurmaya devam ediyor! Saldırının adı: Surların Koruyucusu Operasyonu Katil İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarını şiddetlendirdi. Mescid-i Aksa'da yaşanan saldırılar sürerken Filistin'in bir başka şehri Gazze de İsrail ordusunun uçakları tarafından roketle vuruluyor.

İsrail'in 10 Mayıs gece saatlerinde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, aralarında çocukların da bulunduğu 24 kişi şehit olmuş, 103 kişi yaralanmıştı.