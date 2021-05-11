Denize doğru değil nehre doğru ilerleyen balina, 24 saat geçmeden yine mahsur kaldı. BDMLR’den Julia Cable, “Yaralanan balina çok acı çekiyor. Özellikle de son 45 dakikada” dedi. Dört metre uzunluğundaki balinanın halen annesine bağımlı olduğu, normal yaşama alanının yüzlerce kilometre uzağında bulunduğu açıklandı. Cable, durumunun kötüleşmesi ve hayatta kalma şansının az olması sebebiyle, daha fazla acı çekmesini önlemek için balinaya aşırı doz uyuşturucu vereceklerini ifade etti. RNLI da daha sonra balinanın uyuşturucu verilerek öldürüldüğünü açıkladı.
Küçük balina dün kurtarıldı, bugün öldürüldü
11.05.2021 - 16:51 | Son Güncelleme: 11.05.2021 - 16:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’de genç bir mink balinası Thames Nehri’nde mahsur kalmış, Londra itfaiyesi, Kraliyet Ulusal Can Kurtarma Botu Kurumu (RNLI) ve İngiliz Dalgıçlar Deniz Canlılarını Kurtarma Kurumu’nun (BDMLR) dört saat süren ortak çalışmasıyla kurtarılmıştı.
Etiketler : balina,hayvan hakları,ingiltere,
789292 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/789292.aspx
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