Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denize doğru değil nehre doğru ilerleyen balina, 24 saat geçmeden yine mahsur kaldı. BDMLR’den Julia Cable, “Yaralanan balina çok acı çekiyor. Özellikle de son 45 dakikada” dedi. Dört metre uzunluğundaki balinanın halen annesine bağımlı olduğu, normal yaşama alanının yüzlerce kilometre uzağında bulunduğu açıklandı. Cable, durumunun kötüleşmesi ve hayatta kalma şansının az olması sebebiyle, daha fazla acı çekmesini önlemek için balinaya aşırı doz uyuşturucu vereceklerini ifade etti. RNLI da daha sonra balinanın uyuşturucu verilerek öldürüldüğünü açıkladı.