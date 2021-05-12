Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, pazartesi gününden bugüne 2 kişinin daha şehit olduğu açıklandı. Açıklamada, 32 şehitten birinin kadın, 10'unun çocuk olduğu, yaralı sayısının 220'ye yükseldiği kaydedildi. Daha önce Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, şehit sayısının 30, yaralı sayısının 203 olduğu bildirilmişti.

TEL AVİV'DE SİREN SESLERİ ÇALIYOR

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’in başkenti Tel Aviv’e yönelik roket saldırısı nedeni ile şehrin birçok noktasında siren sesleri yükseldi. Hava savunma sistemleri devreye girdi.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, Tel Aviv’e 130 roket atıldığı ifade edilerek, "Şimdi, sözümüzü yerine getirirken, El-Kassam Tugayları düşmanın sivil binaları hedef almasına cevaben 130 füze ile Tel Aviv ve çevresinde en büyük füze saldırısını başlattı" dedi.

İSRAİL, GAZZE'DE HANADİ KULESİ'Nİ VURMUŞTU

İsrail tarafından Gazze’ye düzenlenen hava saldırısında 13 katlı olan Hanadi Kulesi çökmüştü.

UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

İsrail, Gazze Şeridi'nden Tel Aviv ve çevresine roket atışlarının sürmesi üzerine Ben Gurion Havalimanı'ndaki tüm sivil uçuşları askıya aldı.

Yediot Aharonot gazetesinin haberinde de nereden geldiği belirtilmeyen sivil uçağın Ben Gurion Havalimanı'na inişine izin verilmediği ve Güney Kıbrıs Rum Kesimindeki Larnaka Havalimanı'na yönlendirildiği belirtildi.