Karadeniz semalarında Rusya'dan Fransız uçaklarına müdahale geldi. Açıklamada, "Rus savaş uçağının pilotu, hava hedeflerini 2 Fransız Hava Kuvvetleri Mirage-2000 jet avcı uçağı ve 1 adet C-135 yakıt ikmal uçağı olarak belirledi ve onlara Karadeniz üzerinden eşlik etti" denildi. Diğer yandan Rusya’nın Güney Askeri Bölgesi tarafından yapılan açıklamada, dün Rus ordusunun da aynı bölgede 3 Fransız uçağını tespit ettiği ve uçaklara Karadeniz üzerinden eşlik ederek olası herhangi bir sınır ihlalini önlediği kaydedildi.
Rus avcı uçağı, Fransız uçaklarını Karadeniz’de engelledi
12.05.2021 - 19:28 | Son Güncelleme: 12.05.2021 - 19:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, Rus Hava Kuvvetlerine ait Sukhoy Su-27 avcı uçağının Fransız Hava Kuvvetlerine ait iki adet Mirage-2000 jet avcı uçağı ile C-135 yakıt ikmal uçağını Karadeniz üzerinde engellediğini açıkladı.
Etiketler : rusya,fransa,Mirage-2000 jet avcı uçağı,karadeniz,
789478 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/789478.aspx
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