Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs vaka sayısının 1 milyonu aştığı Irak'ta 12 Mayıs'ta başlayan 'kapsamlı sokağa çıkma yasağı'nda değişikliğe gidildi. 10 gün sürmesi planlanan yasaklar, sadece akşam saatlerini kapsayacak.

Ulusal Sağlık ve Güvenlik Yüksek Komisyonu, yaptığı yazılı açıklamada sokağa çıkma yasağının sadece 19.00-03.00 saatlerinde uygulanacağı belirtti. Ayrıca yasaklar kapsamında alışveriş merkezleri, lokanta, sinema, park ve kafe gibi toplu alanların bayram günlerinde de kapalı tutulacağı aktarıldı.

KARAR 4 MAYIS'TA DUYURULMUŞTU

4 Mayıs'ta alınan kararla, ülke genelinde 12-22 Mayıs tarihleri arasında 10 günlük kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu. Alışveriş merkezleri, lokanta, sinema ve kafelerin kapalı tutulacağı bildirilmişti.

SON 24 SAATTE 4512 YENİ VAKA

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığı, salgında son verileri açıkladı. Irak'ta son 24 saatte 28 kişinin hayatını kaybetti, 4512 yeni vaka tespit edildi.

Böylece toplam can kaybı 15.883'e, vaka sayısı ise 1 milyon 132 bin 92'ye yükseldi.