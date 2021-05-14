Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uyuyarak para kazanmak artık mümkün. Yatak incelemeleri yapan ve kaliteli uyku konusunda bilgiler veren bir şirket, yayınladığı ilan ile şekerleme yapacak kişiler aradığını duyurdu.

Bir ay boyunca her gün şekerleme yaparak bilgi verecek olan 5 kişiye 1500 dolar (yaklaşık 13 bin TL) teklif ediliyor. Şirketin başvuracak kişilerde aradığı en önemli nitelik ise iyi derecede İngilizce biliyor olması.

"Farklı uzunluklarda yapılan şekerlemelerin farklı faydaları olduğunu biliyoruz ve bunu test etmek istiyoruz" diyen şirket, internet sitesinden şu açıklamayı yaptı: Uykucularımızın bir ay boyunca, dinç hissetmek için en iyi kısa uyku süresi ve şekerleme yapmanın yorgunluk, hafıza ve motivasyon ve üzerindeki etkileri hakkındaki teorileri test etmemize yarayacak çeşitli deneylere katılması gerekecek.

BAŞVURUDA BEKLENEN NİTELİKLER

Şirketin başvuracak kişilerde aradığı en önemli özellik iyi derecede İngilizce biliyor olması çünkü yapılması gerekenler arasında her şekerlemeden önce ve sonra video konferansa katılmak ve uyku hakkında sözlü bir anketi cevaplamak bulunuyor. Aynı zamanda "profesyonel şekerlemecilerin" uyku sürecini yazıya dökmeleri de bekleniyor.

Eachnight, tüm dünyadan 18 yaşından büyük kişilerin başvurularını 31 Mayıs'a kadar kabul edecek. (Independent Türkçe)