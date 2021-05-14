İşgalci İsrail, sivil ayrımı yapmaksızın abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarının dozunu giderek arttırıyor.
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İsrail ordusu, gecenin ilk saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'ne bomba yağdırdı.
Gazze bombardıman altında: İşgalci İsrail saldırılarını sürdürüyor Gazze'den son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. İşgalci İsrail, hain saldırılarına dur durak bilmeden devam ediyor. Havadan ve karadan bombardıman sürdürülüyor. Kadın, çocuk, yaşlı demeksizin gerçekleştirilen hain saldırıya karşı, dünya sessizliğini koruyor.
Farklı noktalara gerçekleştirilen hava saldırılarının görüntüleri İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından paylaşıldı.
Görüntülerde, ordunun sivillere yönelik yerleşim yerlerinin hedef aldığı anlar da yer aldı.
Son dakika! Türkiye'den uluslararası topluma Gazze çağrısı Son dakika... İsrail'in alçakça saldırıları hakkında açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı, “Sivil can kayıplarının daha da artmasına sebebiyet verecek bu saldırıların derhal durdurulması için uluslararası toplumu süratle harekete geçmeye davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Askeri personelin savaş jetlerine füze yerleştirmesi de görüntülerde göze çarptı.