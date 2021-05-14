Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İsrail ile dayanışma içinde olduklarını göstermek için başbakanlık binasının çatısına bu ülkenin bayrağının çekildiğini duyurdu.

"İSRAİL'İN TARAFINDAYIZ"

Kurz, işgalci İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı harekete geçen Gazze'deki direnişçi grupların eylemlerini "terörist saldırı" olarak niteleyerek Filistin'i sert şekilde kınadığını ifade etti.

Avsuturya Başbakanı, "İsrail'e yönelik terör saldırılarını mümkün olan en sert şekilde kınıyoruz. Hep beraber, İsrail'in tarafındayız." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Kurz, onlarca Filistinli çocuk ve sivilin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail'in yanında olduğunu ifade etti.

İBRAHİM KALIN'DAN SERT TEPKİ

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'a tepki gecikmedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kurz'a, Twitter hesabından çok sert tepki gösterdi.

"Aklın, vicdanın, insanlığın sustuğu nokta." diyerek tepkisini dile getiren Kalın, "Umarım Avusturya ve Avrupa'nın akıl ve vicdan sahibi insanları bu tarz-ı siyasete tepki gösterir." ifadelerini kullandı.

Kalın'dan Avusturya Başbakanı Kurz'a 'İsrail bayrağı' tepkisi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektiren ve İsrail'in tarafında olduklarını belirten Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'a tepki gösterdi.

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine, Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.