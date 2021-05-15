Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail uçakları bombardımana tuttuğu Gazze'de sivil katliamına devam ediyor...

10 Mayıs'tan bu yana devam eden saldırılarda 139 Filistinli şehit oldu, 950 Filistinli yaralandı. İsrail'in işlediği suçları belgelemek için Gazze'deki Endonezya Hastanesi'ne gelen Filistinli genç Muhammed el-Mansi, saldırılarıda hayatını kaybedeleri fotoğraflarken cansız bedenlerden 2'sinin "Ahmed" ve "Yusuf" adındaki kardeşlerine ait olduğunu gördü.

Yaşadığı zor anları sosyal medya hesabında paylaşan genç adam kardeşleri ve Filistin halkı için dua istedi.