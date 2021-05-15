Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail’in Filistinlilere yönelik alçak saldırıları devam ederken, dünya genelinde çeşitli ülkelerde İsrail karşıtı protesto gösterileri düzenleniyor. İngiltere'de sokaklara dökülen göstericiler "Filistin'e özgürlük" sloganları attı. Belçika'da İsrail'in saldırıları ve Filistinlilerin evlerinden zorla çıkartılmaları kınandı. Sırbistan'da ise Novi Pazar'da toplanan yüzlerce kişi, uluslararası kurumlara İsrail'in saldırılarına son vermesi için adım atmaları çağrısında bulundu.

İNGİLTERE

İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce protestocu, Hyde Park'ta toplanarak İsrail Büyükelçiliğine yürüdü. "Terörist İsrail" ve "Etnik temizliğe son verin" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Saldırıların durdurulmasını, Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılmasını ve işgale son verilmesini talep eden göstericiler, hükümetten de İsrail'e verdiği desteği kesmesini istedi. Gösteride, Filistin bayraklarının yanı sıra Türk bayrakları da taşınıyor.

BELÇİKA

Belçika'nın başkenti Brüksel'de de İsrail'in Filistinlilere saldırılarını kınamak ve Filistin ile dayanışma için gösteri düzenlendi.

İsrail'in Gazze ve Doğu Kudüs gibi yerlerde saldırılarına karşı Filistin'e destek vermek için ve Nekbe'nin 73. yılı dolayısıyla başkentin merkezindeki Albertin Meydanı'nda yaklaşık 3 binden fazla kişi yoğun yağmura rağmen Filistin bayraklarıyla toplandı. Gösteride Türk bayraklarının yanı sıra çok sayıda Müslüman ülkenin bayrakları açıldı. Bir grup genç ise İsrail bayrağı yaktı.

HOLLANDA

Hollanda'nın Lahey kentinde farklı gruplar tarafından Hollanda Parlamentosu önünde ve Malieveld Meydanı'nda gerçekleştirilen gösterilere çok sayıda Filistinlinin yanı sıra Türkler ve Hollandalılar da katıldı.

Göstericiler "Filistin için adalet" pankartının yanı sıra "Özgür Filistin, Özgür Gazze, Filistinliler ile dayanışma", "Kudüs İslam'ındır", "Filistin için özgürlük", "Filistin'i terörize etmeyi durdur", "Anti Siyonizm ile Anti Semitizm eşit değildir", "Ülkeyi çalmak savaş suçudur" ve "Zafer İslam'ındır" yazılı dövizler taşıdı.

ALMANYA

Almanya'nın başkenti Berlin’de, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi.

Polis, yürüyüşe geçen göstericileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle durdurdu. Polis, gruptaki birçok kişiyi gözaltına aldı. Kalabalığı dağıtmak amacıyla zaman zaman biber gazı kullanan polisle bazı eylemciler arasında arbede yaşandı.

AVUSTURYA

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 4 noktada düzenlenmesi planlanan Filistin ile dayanışma gösterileri, polis tarafından yasaklanmasına rağmen gerçekleştirildi.

Başkentin iki noktasında küçük gruplar halinde düzenlenen gösterilerde, Filistin ve Türk bayraklarının yanı sıra "Özgür Filistin", "Şeyh Cerrah'ı koru", "Irkçılığa karşı birlik" yazılı pankartlar taşındı.

Göstericiler, başkentte bugün 40'a yakın gösteri başvurusunda bulunulduğunu, aralarında İsrail yanlısı eylem de dahil birçoğuna izin verilirken, Filistin ile dayanışma mitinglerinin yasaklanmasına tepki gösterdi.

Öte yandan İsviçre, İsveç, Sırbistan, Yunanistan, İspanya, İrlanda ve Polonya'da da İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik alçak saldırıları protesto edildi.

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