Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem, İsrail'in Gazze Şeridi'nde "savaş suçu" işlediğini belirterek, uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Kuruluştan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in politkalarını değiştirmek için harekete geçilmesi gerektiği belirtilerek, "Uluslararası toplumun, daha çok insanın ölmemesi için acilen harekete geçmesi gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

Gazze ölüyor dünya bakıyor Bütün dünyanın gözü önünde Gazze'de katliam yapan İsrail; havadan, karadan ve denizden Filistinli sivillerin yaşadığı evleri, okulları, camileri, bakanlıklara ait binaları ve şehrin altyapısını aralıksız olarak bombalıyor. Saldırılarda bugüne kadar 41'i çocuk, 23'ü kadın olmak üzere 149 Filistinli Gazze'de şehit düşerken, binden fazla kişi de yaralandı.





"İSRAİL 'SAVAŞ SUÇU' İŞLİYOR"

"Gazze Şeridi'nin 2014'ten beri bu kadar çok ölüm ve yıkıma tanık olmadığı" aktarılan açıklamada, İsrail'in "savaş suçu" işlediği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlattığı günden bu yana, evler ve yüksek katlı binalar gibi sivillerin yoğun bulunduğu yerleri bombaladığı kaydedildi.

"İsrail'in düzenlediği saldırılarla, ticari dükkanlara, su ve elektrik şebekeleri gibi önemli noktalara, caddelere ve tarım arazilerine büyük zararlar verdiği" yönündeki raporların hatırlatıldığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin saldırılar öncesinde de insani krizin içinde bulunduğu, bu krizin bir nedeninin İsrail ablukası olduğu vurgulandı.

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KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmış ve 9 kişi ölmüştü.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirerek, 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 149 Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.

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