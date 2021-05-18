Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 11 Eylül'e kadar Afganistan'daki Amerikan askeri birliklerinin tamamen geri çekileceğini duyurmasının ardından, ülkedeki ABD askerleri resmen çekilmeye başlamıştı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecinin yaklaşık yüzde 20 oranında tamamlandığı belirtildi.



ABD, 5 askeri tesisinin kontrolünü Afganistan ordusuna devretti

ABD Savunma Bakanlığının, Başkanı Biden’ın çekilme kararının ardından bu yana 115 adet C-17 tipi askeri nakliye uçağının yüküne eşdeğer malzemeyi geri çektiği ifade edilirken, 5 binden fazla ekipmanın imhası için Savunma Lojistik Ajansına teslim edildiği de aktarıldı. CENTCOM ayrıca, ABD'nin 5 askeri tesisin kontrolünü de Afganistan ordusuna devrettiğini açıkladı.



ABD ve NATO 20 yıldır Afganistan'da asker bulunduruyor

Biden, 14 Nisan’da yapmış olduğu açıklamada ABD'nin 1 Mayıs'tan itibaren Afganistan'dan geri çekilmeye başlayacağını bildirmişti. ABD, 11 Eylül saldırılarından sonra işgal ettiği Afganistan'da 20 yıldır savaş sürdürüyordu. Washington yönetiminde 4 başkan gören 20 yıllık bu uzun ve her açıdan maliyetli savaşın, ABD askerlerinin 11 Eylül 2021 öncesi ülkeden çekilmesiyle sona ermesi bekleniyor. ABD’nin Afganistan'da 2 bin 500 ila 3 bin 500 civarında, NATO'nun ise 7 bin 500 civarındaki askerinin bulunduğu tahmin ediliyor.



Operasyonun başlangıcı da bitişi de aynı odadan aktarıldı

ABD Başkanı Biden "Afganistan’dan tamamen çekiliyoruz" açıklamasını 14 Nisan 2021'de, 7 Ekim 2001’de ABD'nin eski Başkanı George W. Bush'un Afganistan'da savaşı başlatan operasyonu ilan ettiği Beyaz Saray’daki odada yapmıştı.



