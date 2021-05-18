Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail katliamlarına ara vermeden devam ederken, Türkiye başta olmak üzere birçok ülke İsrail'e bu saldırılarını durdurması için çağrıda bulunuyor. Bir dikkat çeken açıklama da Avrupa Birliği'nden geldi. AB ülkelerinin dışişleri bakanları, İsrail'in Filistinlilere saldırılarının ardından artan gerilimi görüşmek üzere video konferans yöntemiyle olağanüstü toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, İsrail-Filistin arasında ateşkes, Gazze'ye insani yardım erişimi ve sivillerin korunması çağrısında bulundu.



Hamas'ı kınayıp, İsrail'in sözde hakkını desteklediler

Borell açıklamasında, "Hamas'ın saldırılarını kınıyoruz, İsrail’in savunma hakkını destekliyoruz ama bunun uluslararası insancıl hukuk açısından yapılması gerekiyor. Kutsal yerlerin ve ibadet yerlerinin statüsüne saygı duymalıyız. İsrailli yetkililer, Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi’nin tahliyesini durdurmalı" ifadelerini kullandı.



BM: Gazze'de 52 bin kişi yerinden edildi Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 52 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu.



Filistin seçimini de kullandı

AB’nin İsrail güvenlik hukukunu desteklediğini belirten Borrell, "İsrail ve Filistin için güvenlik siyasi bir çözüm gerektiriyor. Politik bir ufku yeniden kurmalıyız. Filistin seçiminin organize edilmesi bir öncelik olmalı, herkesten bunu teşvik etmesini istiyoruz" dedi.

Gazze'de şehit sayısı 213'e yükseldi Son dakika haberine göre; İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 213'e yükseldi.



Açıklamayı bir tek Macaristan kabul etmedi

Borell, toplantıya katılan 27 ülkeden 26'sını ortak bir karara vardığını belirterek, Macaristan'ın bu açıklamayı kabul etmeyen tek ülke olduğunu ifade etti. Öte yandan İsrail’in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında toplam can kaybı 213’e, yaralı sayısı ise bin 442’ye yükseldi.