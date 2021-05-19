Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK), İsrail ve Filistin arasında ateşkes talep eden bir öneri sunacak.

BM Güvenlik Konseyi, İsrail ve Filistin arasında yaşanan gerilimi ve Gazze'ye yönelik hava saldırılarını görüşmek için 4. kez kapalı oturumda toplandı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fransa, Tunus ile BM Güvenlik Konseyi'ne "ateşkes ve insani yardım erişimi" talep eden bir karar tasarısı getirecek.

"ÇATIŞMALARA SON VERİLMEDİ, SİVİLLER KORUNMALI"

Konseyin mayıs ayı dönem başkanı Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun ise toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çatışmalara, şiddete son verilmeli, siviller korunmalı." dedi.

BM Güvenlik Konseyi, İsrail-Filistin krizini görüşmek için daha önce 3 kez toplandı ancak konseyde veto gücüne sahip ABD'nin İsrail yanlısı tutumu nedeniyle şimdiye kadar bir adım atılmadı.

BUGÜNE KADAR 58 BİN FİLİSTİNLİ YERİNDEN EDİLDİ

BM'ye göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları nedeniyle 58 binden fazla Filistinli yerinden edildi.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 63'ü çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 217 kişi yaşamını yitirdi, 1500 kişi de yaralandı.