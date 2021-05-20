Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır yönetimi, Gazze Şeridi'nde yaşanan gerilimi sona erdirmek için Hamas ve İsrail'e ateşkes teklif ettiği bildirildi. İsrail'in Kanal 12 tele-vizyonunda yer alan haberde, tarafların kabul etmesi hâlinde ateşkes bugün yerel saatle 06.00'da uygulanmaya başlayacak. Gazze Şeridi'nin kontrolünü elinden bulunduran Hamas'ın teklifi kabul ettiği, İsrail'den ise henüz cevap gelmediği ifade edildi. İsrail medyasının üst düzey bir yetkiliye dayandığı haberde ise "Beklenmedik gelişmeler yaşanmazsa, İsrail de ateşkesi kabul edecek" denildi. İlerleyen saatlerden üst düzey Hamas yetkilisi İzzat el-Rishq'tan "Ateşkes için herhangi bir anlaşmaya veya belirli bir zamanlamaya ulaşılmadı” açıklaması geldi.

MACRON, SİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden ateşkesin sağlanması ve çatışmaların durması yönünde karar alınmasını istedi. Mısır yönetimiyle birlikte Kanada da İsrail ile Hamas'a ateşkes çağrısı yaptı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau "Bölgede tırmanan şiddetin durması için İsrail ve Filistin'e ateşkes çağrısı yapıyorum" dedi.

ALMANYA, İSRAİL'İN YANINDA

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise ateşkes çağrısı yaparken "Hamas’ın İsrail’e füze fırlatmasının kınanması gerektiğini" de öne sürerek Tel Aviv yönetiminin katliamına dolaylı olarak destek çıktı. Yaşanan şiddetin sorumlusu olarak Hamas'ı gösteren Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas "Kudüs ve Tel Aviv'deki insanlar sığınaklara gitmek zorunda kalıyor. Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Mescid-i Aksa'da yaşananlar, saldırıları haklı göstermez. İsrail, halkını koruma hakkına ve görevine sahiptir" şeklinde skandal cümleler kullandı.

BMGK'DAN SONUÇ ÇIKMADI

Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), İsrail-Filistin arasındaki çatışmalara ilişkin dördüncü defa yapılan acil toplantıda da bir sonuca varılamadı.

İKİ MİLYON GAZZELİ İÇİN GÜVENLİ YER YOK

Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, İsrail ve Filistin arasında artan gerginliğin büyük kayıplara sebebiyet verdiğini ve aralarında çocukların da bulunduğu sivil ölümlerine sebep olan şiddetin "tiksindirici" olduğunu ifade etti. Lowcock "Gazze'ye aşırı sıklıktaki İsrail bombardımanından derin endişe duyuyorum. 2 milyon insanın 13 yıldır dünyanın geri kalanından zorla izole edildiği Gazze'de güvenli hiçbir yeri yok" ifadesini kullandı. Öte yandan İsrail'in, 10 Mart'tan beri İsrail'in, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit düşenlerin sayısı; 64'ü çocuk, 38'i kadın olmak üzere 227'ye; yaralı sayısı da 1.620'ye çıktı.