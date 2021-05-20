Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Microsoft kurucusu Bill Gates, 3 Mayıs’ta 27 yıllık evlilikten sonra eşi Melinda Gates ile boşanma kararı aldıklarını açıklamıştı.

YÜZÜĞÜ ÇIKARMADI

Kararın üzerinden iki hafta geçmesine rağmen Bill Gates’in, ABD Ticaret Odası’nda video konferans yöntemiyle konuşma yaparken düğün yüzüğünün halen parmağında olduğu görüldü.

Jennifer (25), Rory (21) ve Phoebe (18) isinmlerind eüç çocukları olan çift, boşanmaları için belli bir sebep açıklamamış, sadece “birlikte büyümeme” kararı aldıklarını ifade etmişlerdi.

Daha sonra boşanmaya, Bill Gates’in eşini Bill ve Melinda Gates Vakfı için çevirmen olarak çalışan Zhe ‘Shelly’ Wang ile aldattığı iddiaları gerekçe gösterilmişti. Gates halen California golf kulübündeki villada yaşıyor.

Dünyanın en zengin dördüncü kişisi olan Gates, boşanma sonrasında 130 milyar dolarlık servetini Melinda ile paylaşacak. Melinda’yı New York’tan 4 avukat, Bill Gates’i ise Los Angeles'tan 3 avukat temsil edecek.