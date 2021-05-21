Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşgalci İsrail'in ateşkes ile birlikte saldırılarının durmasıyla Filistinliler sevince boğuldu. Günlerdir abluka altında sevdiklerini kaybedip, evlerinden olan Filistinliler, Kudüs'ün surlarla çevrili Eski Şehir bölgesinin kapılarından tekbirler getirerek Mescid-i Aksa'ya ulaşıp, ellerinde Filistin bayrakları taşıdı ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarını selamlayarak sevinç gösterisinde bulundu.

"CANIMIZ SANA FEDA OLSUN EY AKSA"

Sabah namazının ardından havai fişekler atan Filistinliler, "canımız kanımız sana feda olsun ey Aksa" ve "Muhammed'in ümmeti boyun eğmez" şeklinde zafer sloganları atarak Aksa'dan ayrıldı.

işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde de Benzer kutlamalar yapıldı.

232 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ile Hamas arasında varılan, karşılıklı ve eş zamanlı olması kararlaştırılan anlaşma, 02.00'de yürürlüğe girmişti. Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 232 Filistinli hayatını kaybetti.