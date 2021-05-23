Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’da Filistin'le Dayanışma Derneği, Filistin'e destek yürüyüşü yaptı. İsrail’e boykot çağrısı yapılan gösteriye, ırkçılıkla mücadele dernekleri ve Siyonizm karşıtı Yahudi organizasyonları da katıldı.

Binlerce kişi katıldı

Paris’te bulunan Republique Meydanı’nda toplanan binlerce kişi, Filistinlilere destek vererek, İsrail’e boykot çağrısında bulundu.

"Katil İsrail ve işbirlikçi Fransa"

Polis yürüyüşü yasakladı. "Kudüs’ün işgaline hayır" ve "İsrail’e boykot" yazılı pankartlar taşınarak, Filistin bayrağı açıldı. Göstericiler, “Katil İsrail ve işbirlikçi Fransa” sloganları attı.