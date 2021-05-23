Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017-2018 yıllarında Malezya'da hastaneye yatırılmış olan 301 zatürre hastasından alınan burun-mukus örneklerinin incelendiği araştırmada, hastalardan çoğunluğu 5 yaşın altında olmak üzere 8'inde, köpeklerde görülen yeni bir koronavirüs türüne rastlandığı kaydedildi.

ABD merkezli bir dergide yayınlanan araştırmaya göre, yeni keşfedilen koronavirüs türüne "CCoV-HuPn-2018" adını veren bilim adamları, bu virüsün daha önce kedi ve domuzlarda görülen virüsle aynı özelliklere sahip olduğunu belirttiler.

İNSANDA HASTALIĞA NEDEN OLAN 8'İNCİ VİRÜS OLABİLİR

Virüsün insandan insana bulaşıp bulaşmadığını netleştirmek üzere araştırmalar sürüyor. İnsandan insana bulaşıcılığı onaylandığı takdirde bu virüsün, şimdiye kadar keşfedilen ve insanda hastalığa neden olan 8'inci koronavirüs olacağı açıklandı.

Koronavirüsle mücadelede 'dedektör köpekler' göreve başladı Koronavirüsle mücadele kapsamında eğitilen 'dedektör köpekler' Tayland'da göreve başladı. Ter kokusundan koronavirüs hastalarını tespit edebilen köpeklerin, büyük pazarlar ve kalabalık gecekondu bölgeleri gibi insan trafiğinin yoğun olduğu yerlerde hızlı tespit amacıyla kullanılacağı kaydedildi.