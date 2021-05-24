Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

ABD’de Howard Davies-Carr isimli adam, çocuğu Charlie 1 yaşındayken, 3 yaşındaki abisi Harry’nin parmağını ısırdığı bir video çekmişti.

Howard, 55 saniyelik videoyu Mayıs 2007’de YouTube’a koyarken bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmiyordu.

883 MİLYON KİŞİ İZLEDİ

Biraz eğlence olması maksadıyla yayımlanan “Charlie parmağımı ısırdı” videosu, 883 milyon kişi tarafından seyredildi ve tüm zamanların en çok seyredilen videoları arasına girdi.

Çocuklar delikanlı oldu ama videolar halen seyredilmeye devam ediyordu. Howard ve karısı Shelley (44), sponsorluk ve reklam anlaşmalarıyla şimdiye kadar yüz binlerce dolar kazandı.

Çift en büyük parayı da videoyu NFT (dijital sertifika) formuyla satarak elde etti. NFT, CharlieBitMe.com adlı site üzerinden online açık artırmada dijital para pirimi Ethereum üzerinden 760 bin dolara satıldı.

Videonun, satış sonrasında YouTube’dan ebediyen silineceği açıklandı.