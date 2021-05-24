DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19'la mücadelede dünyada en az 115 bin sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini tahmin ettiklerini açıkladı.
Dünyada 115 bin sağlık çalışanı Covid-19'dan hayatını kaybetti
24.05.2021 - 13:36 | Son Güncelleme: 24.05.2021 - 13:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, dünyada en az 115 bin sağlık çalışanının Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.
Kaynak: AA
Etiketler : DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus,Covid-19,sağlık çalışanı,
790930 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/790930.aspx
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