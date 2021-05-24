İsrail polislerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle ateş açtıkları bir Filistinli, hayatını kaybetti.
Kudüs'te bir Filistinli hayatını kaybetti
24.05.2021 - 14:53 | Son Güncelleme: 24.05.2021 - 14:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail polislerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle ateş açtıkları bir Filistinli, hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Etiketler : kudüs,
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