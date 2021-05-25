Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya'da kayıp olarak aranan bir adam dinozor heykelinden gelen kötü kokular üzerine bulundu. 39 yaşındaki talihsiz adamın cesedi feci bir şekilde ele geçirildi. Olay İspanya'nın Barselona kentinde 22 Mayıs'ta meydana geldi. Barselona'nın banliyölerinden Santa Coloma de Gramenet'te sinema salonunun reklamı için yerleştirilen kartonpiyerden yapılma dekoratif dinozor heykelinin içinden kayıp bir adamın cansız bedeni çıktı.



Cep telefonunu almak için girdi can verdi!

Bölgesel polis gücü Mossos d'Esquadra yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ilk rapora göre olayın kaza sonucu ölüm olduğu ve herhangi bir şiddet belirtisi olmadığı kaydedildi. Yetkililer, "Tahminlerimize göre bu kişi cep telefonunu heykelin içine düşürmüş. Sonrasında heykelin başından içeri girerek cep telefonunu almaya çalışmış. Bacağından çıkmaya çalışmış ama başaramamış" ifadelerini kullandı. Ayrıca cesedin heykelin içinde birkaç gündür sıkışmış olabileceğini belirten yetkililer, müfettişlerin şu anda şahsın ölüm nedenini belirlemek için otopsi sonuçlarını beklediğini kaydetti.



