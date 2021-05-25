Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD basınından ortaya atılan bir iddiaya göre; Biden ve Putin’in haziran ayında İsviçre’nin Cenevre kentinde ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştireceği iddia edildi.

Patruşev ve Sullivan'ın görüşmesi sonrası açıklandı

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev'in ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Cenevre kentinde görüşmesinin ardından iddia ortaya atıldı.

ABD-Rusya zirvesi için hazırlık açısından önemli bir adımdı

Beyaz Saray tarafından Patruşev-Sullivan görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada ise, "Toplantı, tarihi ve yeri daha sonra açıklanacak olan ABD-Rusya zirvesi için hazırlık açısından önemli bir adımdı" denildi.