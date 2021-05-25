Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya’nın Barcelona şehrinde Santa Coloma de Gramenet’teki dinozor heykelinin yakınlarından geçenler kesif bir koku duyunca polise haber verdi.

Yapılan incelemede, dinozorun bacağında bir erkek cesedi bulundu.

TELEFONUNU ALMAK İÇİN GİRMİŞ

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, kağıt hamurundan yapılmış dinozorun bacağını açarak 39 yaşındaki adamın cesedini çıkardı.

Mahalli basın, ismi açıklanmayan adamın dinozorun içine cep telefonunu düşürdüğünü, onu almak için heykele girince bir daha çıkamayarak öldüğünü haber verdi.

Ailesinin adam hakkında daha önce kayıp ihbarında bulunduğunu açıklayan polis, gerçek ölüm sebebinin otopsiden sonra belli olacağını bildirdi. Olay sonrasında heykel yerinden kaldırıldı.