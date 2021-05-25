Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahtın birinci sıradaki varisi, üç sene önce Norfolk’taki araziyi tamamen organik mahsuller yetiştirilen bir tarla haline getireceğini taahhüt etmişti. Country Life dergisine beyanat veren Charles, antibiyotiklerin aşırı kullanımının insanlara zarar verdiği gibi yapay fosil yakıtlardan türetilmiş gübreler ve kimyasal böcek ilaçlarının da toprak üzerinde zararlı olduğu uyarısında bulundu. Tarlada zirai mahsullerin yanı sıra bal yetiştiriciliği de yapılıyor.