Tahtın birinci sıradaki varisi, üç sene önce Norfolk’taki araziyi tamamen organik mahsuller yetiştirilen bir tarla haline getireceğini taahhüt etmişti. Country Life dergisine beyanat veren Charles, antibiyotiklerin aşırı kullanımının insanlara zarar verdiği gibi yapay fosil yakıtlardan türetilmiş gübreler ve kimyasal böcek ilaçlarının da toprak üzerinde zararlı olduğu uyarısında bulundu. Tarlada zirai mahsullerin yanı sıra bal yetiştiriciliği de yapılıyor.
Prens Charles tanınmaz halde
25.05.2021 - 13:27 | Son Güncelleme: 25.05.2021 - 13:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galler Prensi Charles, Kraliçe’nin Norfolk’ta Sandringham Estate’teki tarlasında bahçe işleri yaparken görüldü. Üzerinde aşırı kullanılmaktan lif lif dökülen kabanı, dizlerine kadar ıslanmış çamurlu pantolonuyla Prens Charles tanınmaz haldeydi.
Kaynak: Dış Haberler
Etiketler : Prens Charles,
791060 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/791060.aspx
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