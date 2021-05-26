Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bütün dünyayı 1.5 yıldır etkisi altına alan Covid-19 ile mücadele sürüyor. Gelişmiş ülkeler, vatandaşlarını hızla aşılarken yoksul ülkelerde sıkıntılar yaşanıyor. Ancak Güney Afrika Cumhuriyeti'nde çıkan haberler, olayı farkı bir boyuta taşıyacak gibi...

İKİ KATI FİYAT

Ulusal basın kuruluşu News24'e bağlı Business Insider, G. Afrika Cumhuriyeti'nin AstraZeneca'nın koronavirüs aşıları için yüksek gelirli ülkelere kıyasla daha fazla ücret ödediğini ileri sürdü. Business Insider, bu iddiasını yolsuzluk karşıtı Transparency International'ın dün yayımlanan raporuna dayandırdı. Haberde Güney Afrika hükümetinin iki doz başına AstraZeneca'ya yaklaşık 10 dolar (84 lira) ödeme yaptığı aktarıldı. Bu fiyat AstraZeneca'nın Avrupa Birliği (AB) ülkelerine uyguladığı fiyatın yaklaşık iki katına tekabül ediyor.

MUTASYONA KARŞI ETKİSİZ

Güney Afrika Cumhuriyeti, satın aldığı AstraZeneca aşılarının kullanımını "501Y.V2" adı verilen mutasyonuna karşı etkili olmadığı gerekçesiyle mart ayında durdurmuştu. Kullanılmayan yaklaşık 1 milyon doz aşı Güney Afrika tarafından diğer Afrika ülkelerine satılmıştı.