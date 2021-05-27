Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınında dördüncü dalgayı yaşayan Japonya’da 23 Temmuz’da başlayacak Tokyo Olimpiyatları’nın akıbetiyle ilgili şüpheler var. ABD, geçtiğimiz günlerde Japonya’ya seyahat etmemeleri konusunda vatandaşlarını uyarmıştı. Henüz sporculara yönelik bir yasak yok ama ileride nelerin olacağı bilinmiyor. Nomura Araştırma Kurumu (NRI), Olimpiyatların iptal edilmesinin ülkeye 17 milyar dolara mal olacağını açıkladı. Kurumdaki ekonomist Takahide Kiuchi, salgın sebebiyle yeni bir olağanüstü hal ilan edilmesinin ise ülkeye çok daha büyük maddi zarara yol açacağı uyarısında bulundu.

NÜFUSUN SADECE YÜZDE 5'İ AŞILANABİLDİ

Japonya'da 2020 ilkbaharında ilan edilen ilk olağanüstü halin ekonomide 59 milyar dolar, ocak ve mart arasındaki ikincisinin de 58 milyar dolar zarara yol açtığını ifade eden Kiuchi, nisan sonunda ilan edilen bir aylık olağanüstü halin zararının da 17 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Uygulamaya devam edilmesi halinde iktisadi zararın çok daha büyüyeceği ifade ediliyor. Şimdiye kadar salgında 12.000 kişinin öldüğü Japonya, nüfusunun sadece yüzde 5’ini aşılayabilmiş durumda.

Japonya'da halkın çoğunluğu olimpiyatların iptalini istiyor Japonya'da halkın çoğunluğu, 2020 yılında pandemi nedeniyle bu seneye ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesi gerektiğine inanıyor.