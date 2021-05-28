Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınında yaklaşık 13 bin kişiyi kaybeden Japonya'da düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları'nın iptali istendi. Japonya Doktorlar Birliği Başkanı Ueyama Naoto düzenlediği basın toplantısında, ülkenin 4. dalgayı yaşadığını ve bu sebeple olimpiyatları düzenlemenin doğru olmadığını belirtti.

Ueyama, yetkili ve personel dahil yaklaşık 100 bin kişinin Tokyo'ya akın edeceğini belirterek halihazırda artış trendini koruyan vaka hızının daha da hızlanacağını savundu.

AŞILAMA İSTENİLEN SEVİYEDE DEĞİL

Ülkede aşılanma oranlarının Batı'daki gelişmiş ülkelere nispetle istenilen seviyeye ulaşmadığına dikkati çeken Ueyama, turnuvayı bu şartlar altında düzenlemenin "olimpiyat sporcularına karşı sorumsuzluk" olacağını belirtti.

YENİ BİR VARYANT ORTAYA ÇIKABİLİR

Ueyama, "Potansiyel olarak virüsün tamamıyla yeni bir varyantının ortaya çıkabileceği" ihtimalinin de göz ardı edilememesi gerektiğini kaydederek iki aydan az süre kalan Tokyo Oyunlarının iptal edilmesi çağrısı yaptı.

Olimpiyatların iptali Japonya’ya 17 milyar dolara mal olacak Koronavirüs salgını ile tepetaklak olan dünyada, virüs spor müsabakalarını da vurdu. Dördüncü dalga ile mücadele eden Japonya'da Tokyo Olimpiyatları'nın akıbetinin belirsizliği sürerken iptal olması durumunda büyük bir maddi zararın meydana geleceği öğrenildi.

Japonya'da halkın çoğunluğu olimpiyatların iptalini istiyor Japonya'da halkın çoğunluğu, 2020 yılında pandemi nedeniyle bu seneye ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesi gerektiğine inanıyor.

OLİMPİYAT KOMİTESİ TURNUVAYI DÜZENLEMEK İSTİYOR

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (OIC) Başkan Yardımcısı John Coates, geçen hafta düzenlenen çevrim içi basın toplantısında, Kovid-19'a karşı Tokyo'da olağanüstü hal (OHAL) uygulansa dahi IOC'nin turnuvanın düzenlenmesine yönelik Japonya'yı desteklediğini açıklamıştı.

Kyodo ajansının önceki hafta sonu telefon yoluyla 715 sabit ve 1250'den fazla mobil numara üzerinden düzenlediği anket, başlamasına o dönem itibarıyla 10 hafta kalan olimpiyatların salgın şartlarında düzenlenmesine yönelik şüpheleri artırmıştı.

Buna göre, ankete katılanların yüzde 59,7'si artış trendini koruyan Kovid-19 vakaları sebebiyle Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesi gerektiğine inandığını belirtmişti.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

OHAL 20 HAZİRAN'A KADAR UZAYACAK

Japonya hükümeti, artış trendini koruyan Kovid-19 vakaları sonrası başkent Tokyo dahil 9 eyalette olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının süresini üç hafta uzatacak.